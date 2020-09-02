

«Европейская Грузия» соберет подписи для снятия с выборов «Альянса патриотов»

02.09.2020 21:39





Депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили собирает подписи 30 депутатов для подачи иска против партии «Альянс патриотов» в Конституционный суд, с целью не допустить партию для участия в предстоящих парламентских выборах. С такой инициативой Надирашвили обратилась к депутатам на пленарном заседании парламента.



По словам Надирашвили, «Грузинская мечта» несет ответственность за то, что «в грузинской политике существует группа, которая напрямую служит интересам Кремля и вместо того, чтобы находиться в «позе страуса», она призвала депутатов правящей партии принять участие в сборе подписей.



«Мы, «Европейская Грузия», сегодня выступаем с инициативой обращения в Конституционный суд, и для этого достаточно подписей 30 депутатов. Мы требуем снятия «Альянса патриотов» с выборов. Будет 20 наших подписей, и я обращаюсь к большинству с просьбой добавить остальные подписи, и если эта команда не является вашим продолжением, то тогда обратимся в Конституционный суд и снимем эту политическую группу с выборов», — сказала Ирма Надирашвили.



Сегодня же вице-спикер парламента Георгий Вольский заявил СМИ, что на данном этапе вопрос снятия «Альянса патриотов» с выборов звучит серьезно.



По данным российского интернет-издания «Досье», «Альянс патриотов» получал предвыборные консультации и деньги из Кремля. Издание также называет сумму. По данным издания, партия потребовала от Москвы 8 миллионов долларов для финансирования выборов 2020 года.



31 июля прокуратура отклонила иск «Европейской Грузии» о начале расследования в отношении «Альянса патриотов». Дело о финансировании «Альянса патриотов» из России передано Службе госаудита Грузии.



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