

ISFED требует оштрафовать АПГ за «антитурецкие предвыборные ролики»

03.09.2020 10:26





ISFED требует оштрафовать АПГ за «антитурецкие предвыборные ролики»

Общественная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии» [ISFED] требует оштрафовать партию «Альянс патриотов Грузии» [АПГ].



В организации считают, что размещенные партией предвыборные призывы и клипы в Фейсбуке носят антитурецкий характер, что нарушает Избирательный кодекс Грузии.



«Клипы содержат антитурецкие призывы. Их цель — разжечь среди граждан грузии враждебное отношение к Турции. Наблюдаются и признаки разжигания этнической и религиозной розни.



За рекламу роликов заплачено от 100 до 200 долларов США. Потенциальная аудитория этой рекламы — более миллиона пользователей соцсети разных возрастов.



В роликах лидеры партии преподносят Турцию как заклятого врага, который норовит присвоить территории [регионы] Грузии — Аджарию, Самцхе-Джавахети и Гурию и призывают избирателей «не отдавать Аджарию Турции». Кроме того, глубокое историческое прошлое в клипах преподносится как ныне существующая угроза.



Реклама партии нарушает третий пункт 45-й статьи Избирательного кодекса — не соответствует демократическим ценностям, создает угрозу добрососедских отношений Грузии с другими государствами, содержит признаки разжигания национальной вражды и подстрекает к религиозному и этническому противостоянию», — заявляют в ISFED и призывают ЦИК Грузии оштрафовать партию и призвать их немедленно пресечь дальнейшее распространение этого ролика.



Кроме предвыборных роликов, «Альянс патриотов Грузии» вывесил в Аджарии баннер, в котором вместе с оккупированными Абхазией и Южной Осетией, красным цветом отмечена Аджария. Баннер призывает «защитить Аджарию».



В опубликованном недавно расследовании «Досье» перечислены попытки Кремля воздействовать на политику Грузии, в том числе используя собственный телеканал «Обиективи». В расследовании написано, что «Кремль делает ставку на Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави, возглавляющих «Альянс патриотов Грузии» (АПГ).



Члены АПГ яростно критикуют власти и требуют свернуть контакты Грузии с НАТО и США. Уже сформирован многомиллионный предвыборный бюджет и смонтированы агитационные видеоролики, а для раскрутки АПГ наняты политтехнолог Сергей Михеев и московская компания POLITSECRETS.



Самого же Михеева курируют подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышов.



Авторы «Досье» считают, что для информационной поддержки «Альянса патриотов Грузии» подключили «финансируемые Москвой «Sputnik Грузия», ИА «EurAsia Daily», новостное агентство REGNUM и политологический центр «Север-Юг», возглавляемый Анжеликой Трапезниковой. Она еженедельно отсылает подробные отчеты на Старую площадь и является частой гостьей на корпоративах в Кремле, где любит позировать с куратором Валерием Максимовым и представительницей МИД РФ Марией Захаровой».



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