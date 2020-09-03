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Коронавирус не подтвердился у спикера парламента
03.09.2020 11:40
У председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе коронавирусная инфекция не подтвердилась и после повторного тестирования.
«Соответственно, спикер законодательного органа, по истечении 12-дневной самоизоляции, вернется к активной парламентской деятельности и избирательной кампании», — отмечается в информации пресс-службы парламента.
Как сообщает пресс-служба, в результате повторного тестирования коронавирусная инфекция не подтвердилась и у членов семьи Арчила Талаквадзе.
Напомним, что Арчил Талаквадзе перешел на самоизоляцию после того, как 30 августа у члена его личной охраны был выявлен коронавирус.
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