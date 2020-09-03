

Коронавирус не подтвердился у спикера парламента

03.09.2020 11:40





У председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе коронавирусная инфекция не подтвердилась и после повторного тестирования.



«Соответственно, спикер законодательного органа, по истечении 12-дневной самоизоляции, вернется к активной парламентской деятельности и избирательной кампании», — отмечается в информации пресс-службы парламента.



Как сообщает пресс-служба, в результате повторного тестирования коронавирусная инфекция не подтвердилась и у членов семьи Арчила Талаквадзе.



Напомним, что Арчил Талаквадзе перешел на самоизоляцию после того, как 30 августа у члена его личной охраны был выявлен коронавирус.



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