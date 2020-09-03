Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Коронавирус не подтвердился у спикера парламента


03.09.2020   11:40


У председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе коронавирусная инфекция не подтвердилась и после повторного тестирования.

«Соответственно, спикер законодательного органа, по истечении 12-дневной самоизоляции, вернется к активной парламентской деятельности и избирательной кампании», — отмечается в информации пресс-службы парламента.

Как сообщает пресс-служба, в результате повторного тестирования коронавирусная инфекция не подтвердилась и у членов семьи Арчила Талаквадзе.

Напомним, что Арчил Талаквадзе перешел на самоизоляцию после того, как 30 августа у члена его личной охраны был выявлен коронавирус.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна