

Беслан - нескончаемая боль

03.09.2020 11:43



Дмитрий Беляев



3 сентября - день памяти жертв Беслана. Прошло 16 лет, но раны до сих пор кровоточат. 1 сентября 2004 года террористы в день открытия нового учебного года захватили 1-ою школу г. Беслана. Вместо праздника своих первых шагов в мир знаний, ученики, их родители и учителя оказались заложниками. Террористами были захвачены более 1000 заложников, которых на протяжении трех дней удерживали в спортзале, в тренажёрном зале и в душевых школы в нечеловеческих условиях. Заложникам, в том числе и маленьким детям, не давали даже воды. Террористы от правительства России требовали вывода войск из Чечни и признания её независимости. Но правительство и местное, и центральное во главе с Путиным практически бездействовало. Единственным человеком, который в те тяжёлые дни сделал что-то полезное, был Руслан Аушев, который зашёл к террористам и вызволил 11 женщин и 15 детей.



Все чувствовали, что произойдет что-то ужасное. От дальнейшего участия Аушева Москва отказалась (видимо поступок Руслана Султановича для нашего президента был воспринят как унижение), вокруг школы было мобилизовано тысяча бойцов ОМОН-а, СОБР-а и солдат 58-ой армии. В воздухе запахло кровью. Чувство неизбежной трагедии усиливалось тем, что у собравшихся военных не было никакого единого командования, взаимосвязи и вообще не было никакого плана действия. Они выглядели растерянными. Все ожидали решения Путина, которое, к большому сожалению, оказалось силовым и бесчеловечным – был дан приказ штурмовать школу, где были сотни детей. В принципе, такое решение было предсказуемое, из-за аналогичного решения Путина при Норд-Осте. Ещё свежа была в памяти трагедия Норд-Оста, когда по приказу Путина штурмовать здание было убито до 200 человек, большинство из которых были мирные граждане. В Беслане трагедия обрела более тяжкие результаты. В результате штурма, а точнее расстрела школы, было убито 334 человека, в том числе 186 детей, 800 были ранены, из них 141 (66 детей) остались инвалидами.



Норд-Ост, а затем и Беслан показали, что человеческие жизни, в том числе и жизнь детей, для для нашего президента ничего не значат. Путин это не раз доказывал устраняя непригодных ему личностей, таких как Политковская, Немцов, Литвиненко и других. После трагедии Беслана наш президент и его правительство вообще отказывались признать факты применения тяжёлой техники и гранатомётов во время штурма школы. Видимо они не рассчитывали, что появятся фото и видеоматериалы расстрела школы. Однако, по распространенным фотоматериалов ясно видно, что из трёх танков вёлся прицельный, прямой огонь по школе. Также вблизи школы были обнаружены использованные снаряды разных типов гранатомётов. На основе именно этих материалов инициативная группа «Матери Беслана» подала жалобу в Европейский суд по правам человека на действия правительства России, во время трагедии Беслана. Суд рассмотрел поданную жалобу в 2017 году и постановил, что власти России не спланировали штурм так, чтобы предотвратить угрозу для жизни заложников, повлекший за собой лишение жизней не только террористов, но и мирных жителей, среди них и детей.



Терроризм — это зло. С ним надо бороться и бороться беспощадно, в этом нет ни малейшего сомнения, но действия властей в этой борьбе должны быть хорошо продуманы, так как у власти есть не только права, но и обязанности, и цена хоть малейшей ошибки в этой борьбе - человеческие жизни ни в чём не повинных граждан.



Трагедия Беслана воочию показала, что терроризму нет оправдания, он порождает только смерть и слёзы, и невозможно им добиться ничего положительного, пусть даже порой он прикрыт благими намерениями. Трагедия Беслана так же показала, что нельзя действовать так, как действовала наша власть, основанная на амбициях одного человека. Даже при борьбе с террористами власть должна действовать во благо своих граждан, в первую очередь, защищая их жизни и здоровье. Трагедию Беслана должны помнить поколения не только в Северной Осетии, не только в России, но и во всём мире, чтобы такие трагедии больше нигде и никогда не повторялись!



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