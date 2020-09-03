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В Батуми проводят дезинфекцию для предотвращения распространения коронавируса
03.09.2020 12:16
Для предотвращения распространения коронавируса на улицах курортного Батуми проводят дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Обработаны автобусные остановки, а также салоны муниципальных автобусов и маршрутных микроавтобусов. С помощью спецтехники дезинфекцию провели и на территории бульвара Батуми. Обработаны пешеходные тропинки, велодорожки и скамьи.
Поэтапно службы мэрии проведут дезинфекцию подъездов и лифтов примерно 850 многоэтажных домов. Специальными растворами также обработают инфраструктуру спортплощадок, скверов и парков Батуми.
2 сентября в Грузии был зафиксирован рекордный показатель суточного прироста случаев коронавирусной инфекции – 38. Из них 26 случаев выявили в Батуми. Среди заболевших оказался водитель муниципального автобуса, работающего на седьмой линии Хелвачаури-Батуми.
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе призвал всех граждан, пользовавшихся этой маршрутной линией в последние дни, пройти тестирование на коронавирус в медпунктах, действующих на набережной Батуми.
При этом в министерстве здравоохранения Аджарии отметили, что все водители муниципальных автобусов проходят тестирование методом ПЦР один раз в две недели.
В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 568 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 262 остаются активными — эти пациенты продолжают лечение в ковид-центрах страны в настоящее время.
Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 19 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет 1 279.
Первый зараженный коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля.
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