

Гахария: Маски следует носить не формально, а так, как рекомендуют эпидемиологи

03.09.2020 13:33





Мы должны носить маски не формально, а так, как рекомендуют эпидемиологи и врачи, и серьезно отнестись к здоровью наших граждан, пожилых и детей, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.



«В течение последних двух недель две международные рейтинговые организации сохранили инвестиционный рейтинг Грузии, что, разумеется, является достижением. Нам вместе с гражданами нужно сделать все для того, чтобы удержать этот рейтинг. Для этого же нам следует весьма внимательно отнестись к тем требованиям, которые есть у эпидемиологов, и не имеет значения, где мы находимся – в Батуми, Тбилиси или другом месте. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски не формально, а так, как рекомендуют эпидемиологи и врачи, и серьезно отнестись к здоровью наших граждан, пожилых и детей», - заявил Гахария.



По его словам, рост количества инфицированных был ожидаем.



«Мы предприняли очень осторожные шаги по открытию экономики как в плане международных полетов, так и в направлении внутреннего туризма. Мы должны помнить, что, по решению нашего правительства, учебный процесс начнется в классах, и дети с 15 сентября полноценно будут ходить в школу. Это приведет к росту мобильности, что потребует от каждого нас большей ответственности.



Поэтому, соответствующим министерствам – МВД, Минздраву и местным муниципалитетам поручается с сегодняшнего дня еще больше ужесточить контроль тех требований, которые установлены на законодательном уровне. В первую очередь, речь идет о масках в закрытых пространствах и социальной дистанции. Это все необходимо для сохранения наших достижений и успеха страны», - заявил Гахария.



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