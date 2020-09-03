

Минздрав: На нарушение рекомендаций школами и детсадами государство отреагирует незамедлительно

03.09.2020 14:05





По заявлению главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе, на нарушения рекомендаций, данных школам и детсадам, государство отреагирует незамедлительно и это, в частности, может привести и к закрытию учебного заведения. Об этом Тикарадзе сообщила по завершении заседания правительства.



«Нашей целью не является применение штрафных санкций ни в отношении школ, ни учителей, ни детей и ни родителей, однако, в том случае, если будут определенные нарушения, безусловно, мы незамедлительно отреагируем, чтобы наши дети продолжали учиться в безопасной обстановке.



Что касается реагирования, то оно будет следующим. При необходимости, разумеется, школа закроется, и все санитарные нормы будут пересмотрены и выполнены. Будут даны дополнительные рекомендации, а также проведены дополнительные тренинги. И затем уже будет разрешено продолжать учебу», - заявила Тикарадзе.



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