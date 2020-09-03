

Тикарадзе: Большинство новых случаев коронавируса связаны с клиникой «Аверси»

03.09.2020 15:14





Из 20 случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, основная часть связана с медицинской клиникой «Аверси». Об этом на брифинге после заседания правительства заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



«Новые случаи коронавируса в основном связаны с клиникой «Аверси ». Клинике были даны дополнительные рекомендации. На сегодняшний день проходят тестирование все сотрудники сети клиник «Аверси». Ситуация находится под контролем министра, и премьер-министра», — сказала Тикарадзе.



2 сентября стало известно, что коронавирус подтвержден у врача «Аверси», принимавшего участие в многопрофильной медицинской конференции в курортном поселке Чакви. Из-за этого гостиница Dreamland Oasis, принимавшая форум, была закрыта. Примерно 900 гостям комплекса, в том числе 400 участникам конференции, запретили покидать территорию отеля до окончания тестирования. Нескольких человек, контактировавших с заболевшим врачом, перевели в карантинную зону.



По словам Тикарадзе, в целом в Dreamland Oasis проведено более 900 тестов, результаты которых станут известны во второй половине дня.



«После получения ответов мы примем решение о том, какой будет наша стратегия по отношению к отдыхающим», — заявила глава Минздрава.



Также министр рассказала о результатах тестирования людей из кластера популярной батумской кондитерской «Дона». Ранее коронавирус подтвердился примерно у 25 сотрудников этой компании.



«В кластере «Дона» мы провели более 600 тестов. Выявлен был только один случай [коронавируса]. Конечно же, это обнадеживает», — сказала Тикарадзе.



По ее словам, результаты тестирования позволяют говорить о скором закрытии кластера батумской кондитерской.



Накануне коронавирус также был подтвержден у пяти работников тбилисских супермаркетов, сотрудников сетей «Никора» и «Байя». Глава Минздрава считает, что тревожной ситуации по направлению продовольственных сетевых магазинов в стране нет.



«В связи с магазинами чрезвычайной ситуации у нас нет. Сегодня мы обращаем внимание на сетевую клинику «Аверси»», — добавила она.



С начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 568 случая инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 19 человек.



Число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным Covid-19 за сутки увеличилось на девять, составив 1 279 – это 81,6% от общего числа случаев Covid-19, зафиксированных по стране.



В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечатся 262 человека с коронавирусом. Из них состояние 16 пациентов тяжелое, а трех – критическое.



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