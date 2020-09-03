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Сесиашвили: Существование биологических угроз в Грузии – это полный абсурд
03.09.2020 15:37
Председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявляет, что нападки на лабораторию Лугара – это часть российской гибридной войны. По словам Сесиашвили, и одна из ее целей заключается в дискредитации отношений Грузии и США.
«Лаборатория Лугара является уникальной не только в Грузии, а в целом в Закавказье, и она служит лишь общественному здоровью.
Мы периодически видим целенаправленные нападки со стороны представителей России на эту лабораторию. Цель этих заявлений, направленных на дезинформацию, с одной стороны, дискредитировать отношения Грузии и США, а с другой, создать представление якобы в Грузии существуют определенные биологические угрозы, что является полным абсурдом и глупостью. Это часть гибридной войны, на что мы всегда отвечаем четкими заявлениями, так же, как и посольство США», - заявил Сесиашвили.
Для справки, зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", а подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США.
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