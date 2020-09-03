|
|
|
Экс-генпрокуро Муртаз Зоделава будет баллотироваться в депутаты от ЕНД
03.09.2020 16:20
Бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава выступит на парламенстких выборах в качестве кандидата от «Единого национального движения» [ЕНД] в Потийском, Хобском и Сенакском округах [Мегрелия, западная Грузия, груз. Самегрело]. Об этом сообщают в пресс-службе партии.
Соперниками Муртаза Зоделава в Потийском, Хобийском и Сенакском округах будут, Ираклий Хахубиа от правящей партии «Грузинская мечта» и Гига Бокерия от «Европейской Грузии».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна