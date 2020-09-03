

Экс-генпрокуро Муртаз Зоделава будет баллотироваться в депутаты от ЕНД

03.09.2020 16:20





Бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава выступит на парламенстких выборах в качестве кандидата от «Единого национального движения» [ЕНД] в Потийском, Хобском и Сенакском округах [Мегрелия, западная Грузия, груз. Самегрело]. Об этом сообщают в пресс-службе партии.



Соперниками Муртаза Зоделава в Потийском, Хобийском и Сенакском округах будут, Ираклий Хахубиа от правящей партии «Грузинская мечта» и Гига Бокерия от «Европейской Грузии».



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