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Депутат «всех времен» Энзел Мкоян намерен баллотироваться в качестве независимого кандидата
03.09.2020 16:22
Депутат от парламентского большинства Энзел Мкоян будет независимо участвовать в парламентских выборах 2020 года в ахалкалакском и ниноцминдском избирательных округах, сообщили Netgazeti в бюро мажоритарного депутата.
Он решил баллотироваться в качестве независимого кандидата после того, как правящая «Грузинская мечта» сделала ставку на Самвела Манукяна, назвав своим кандидатом в мажоритарном округе, в основном населенной этническими армянами.
Энзел Мкоян — «депутат-долгожитель» парламента Грузии пяти созывов [с 1999 года — ред.]. Дважды он был мажоритарным кандидатом, выдвинутым инициативной группой еще во времена правления Эдуарда Шеварднадзе, дважды — от «Национального движения», а теперь — от «Грузинской мечты».
В августе 2020 года Тариел Мурманишвили, адвокат мажоритарного депутата Ниноцминда-Ахалкалаки заявил, что Энзелу Мкояну и его семье угрожали ликвидацией, требуя «уйти из политики». Через несколько недель после этого в Ахалкалаки взорвалась машина брата Энзела Мкояна — Мардуна Мкояна. Начато расследование. Связан ли инцидент с вооруженным столкновением 26 марта, пока неизвестно.
В марте 2020 года в Ахалкалаки произошло противостояние между нынешними и бывшими депутатами парламента и их родственниками, в котором действующий депутат Мкоян применил огнестрельное оружие.
Регионально издание JNEWS пишет, что «на изъятой видеозаписи видно, как стреляют в направлении Энзела Мкояна, он идёт навстречу к стреляющему Самвелу Петросяну с нацеленным пистолетом. Через несколько выстрелов у Петросяна оружие дает осечку, и тогда Мкоян стреляет в небо несколько раз».
Речь идет об Самвеле Петросяне, который в прошлом был депутатом от «НацДвижения», а теперь представляет АПГ в избирательном округе Самцхе-Джавахети.
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