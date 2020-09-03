

Депутат «всех времен» Энзел Мкоян намерен баллотироваться в качестве независимого кандидата

03.09.2020 16:22





Депутат от парламентского большинства Энзел Мкоян будет независимо участвовать в парламентских выборах 2020 года в ахалкалакском и ниноцминдском избирательных округах, сообщили Netgazeti в бюро мажоритарного депутата.



Он решил баллотироваться в качестве независимого кандидата после того, как правящая «Грузинская мечта» сделала ставку на Самвела Манукяна, назвав своим кандидатом в мажоритарном округе, в основном населенной этническими армянами.



Энзел Мкоян — «депутат-долгожитель» парламента Грузии пяти созывов [с 1999 года — ред.]. Дважды он был мажоритарным кандидатом, выдвинутым инициативной группой еще во времена правления Эдуарда Шеварднадзе, дважды — от «Национального движения», а теперь — от «Грузинской мечты».



В августе 2020 года Тариел Мурманишвили, адвокат мажоритарного депутата Ниноцминда-Ахалкалаки заявил, что Энзелу Мкояну и его семье угрожали ликвидацией, требуя «уйти из политики». Через несколько недель после этого в Ахалкалаки взорвалась машина брата Энзела Мкояна — Мардуна Мкояна. Начато расследование. Связан ли инцидент с вооруженным столкновением 26 марта, пока неизвестно.



В марте 2020 года в Ахалкалаки произошло противостояние между нынешними и бывшими депутатами парламента и их родственниками, в котором действующий депутат Мкоян применил огнестрельное оружие.



Регионально издание JNEWS пишет, что «на изъятой видеозаписи видно, как стреляют в направлении Энзела Мкояна, он идёт навстречу к стреляющему Самвелу Петросяну с нацеленным пистолетом. Через несколько выстрелов у Петросяна оружие дает осечку, и тогда Мкоян стреляет в небо несколько раз».



Речь идет об Самвеле Петросяне, который в прошлом был депутатом от «НацДвижения», а теперь представляет АПГ в избирательном округе Самцхе-Джавахети.



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