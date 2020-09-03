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Гахария: Вчера в масштабах всей страны было проведено более 7 тыс. тестов, это лучше нам покажет эпидемиологическую картину
03.09.2020 16:42
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, за прошедшие сутки в стране было проведено 7186 тестов, результаты которых станут известны в течение дня.
«Вы знаете, что вчера у нас был прирост случаев инфицирования – 38 случаев. Сегодня 20 новых случаев, что, безусловно, требует весьма большого внимания. Однако тут же хочу сказать, что накануне в стране было сделано 7186 тестов, ответы которых у нас будут сегодня во второй половине дня, и это лучше нам покажет эпидемиологическую картину. Но все мы должны понимать, что глобальная пандемия является вызовом, с которым нам придется жить, как видно, следующие год, полтора года. Все очень хорошо должны понимать, что наша основная задача – это правильно управлять рисками. Никакая отдельно взятая страна, в том числе и Грузия, не сможет победить пандемию, поскольку это глобальный вызов и риск. Мы должны сделать все для того, чтобы в первую очередь защитить здоровье наших граждан и, разумеется, защитить нашу экономику.
В этом направлении у нас есть определенные предложения, и Грузия сегодня признана одной из успешных стран в плане управления эпидемиологическими рисками, так же, как и с точки зрения снижения экономических рисков», — отметил Георгий Гахария.
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