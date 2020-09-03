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Гахария: Результаты инициативы «Работай из Грузии» превзошли ожидания, у нас уже более 200 заявок со всего мира
03.09.2020 16:44
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, программа «Работай из Грузии» превзошла ожидания и к этому времени ею заинтересовались более 200 человек из разных стран мира.
Георгий Гахария на заседании правительства поручил Национальному агентству туризма обратить особое внимание на эту программу.
«Работай из Грузии» — это была инициатива Агентства туризма, на которую многие из нас смотрели скептически. Суть заключается в том, что, исходя из того, что Грузия является одной из успешных стран с точки зрения управления вирусом, мы предложили гражданам 95 стран минимум в течение 180 дней исполнять свои служебные обязанности дистанционно из Грузии и результат превзошел ожидания. Мы получили уже более 200 заявок из разных стран мира, начиная с Америки и кончая Сингапуром», — сообщил Гахария.
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