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Кобахидзе: Для России дезинформация является одним из орудий борьбы, этой дезинформации мы противопоставим правду


03.09.2020   16:48


Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе называет несерьезным заявление зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина о том, что отравляющее вещество «Новичок» изготавливается в Грузии и США. По его словам, факт нуждается в расследовании.

«Что касается действий России, вообще, в связи с этим наша позиция однозначна и она всем известна», - заявил Кобахидзе.

Как он отмечает, Россию не радуют успехи Грузии, и подобные заявления являются следствием именно этого.

«К сожалению, для России дезинформация является одним из орудий борьбы. Естественно, этой дезинформации мы противопоставим правду». – заявил Кобахидзе.

Для справки, зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", а подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США.

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