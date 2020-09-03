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Кобахидзе: Для России дезинформация является одним из орудий борьбы, этой дезинформации мы противопоставим правду
03.09.2020 16:48
Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе называет несерьезным заявление зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина о том, что отравляющее вещество «Новичок» изготавливается в Грузии и США. По его словам, факт нуждается в расследовании.
«Что касается действий России, вообще, в связи с этим наша позиция однозначна и она всем известна», - заявил Кобахидзе.
Как он отмечает, Россию не радуют успехи Грузии, и подобные заявления являются следствием именно этого.
«К сожалению, для России дезинформация является одним из орудий борьбы. Естественно, этой дезинформации мы противопоставим правду». – заявил Кобахидзе.
Для справки, зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", а подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США.
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