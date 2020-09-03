

Премьер Грузии: Оккупация является нашей огромной проблемой

03.09.2020 17:30





Невозможно говорить о победе и успехе страны, пока в этой стране хотя бы один человек будет беженцем на своей родине, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Каспи во время представления кандидата в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Георгия Ходжеванишвили.



Премьер акцентировал внимание на проблеме российской оккупации и отметил, что единственный путь для ее преодоления – это создание европейского государства, в котором соблюдены права человека.



«Все мы должны хорошо понимать, где бы мы ни были, в Каспи, Гори, Картли, Самегрело, Кахетии или Самцхе, оккупация является нашей огромной проблемой. Оккупация – это проблема, которая будет до тех пор, пока мы ее не уладим. При разговоре о российской оккупации, мы всегда говорим об усилении экономики в контролируемой нами Грузии и ежедневно трудимся ради того, чтобы сделать ее успешной, позаботиться о каждом гражданине и работать для нашего будущего. Для того чтобы эту разницу увидели наши граждане за оккупационной линией, наши осетинские, абхазские граждане. Такова цель нашей повседневности.



Когда мы говорим об оккупации, то не говорим лишь о земле, мы говорим и о людях, которые стали беженцами на своей родине и невозможно говорить о победе и успехе страны, пока в этой стране хотя бы один человек будет беженцем на своей родине. Поэтому все мы должны понимать, что успешная сильная экономика, европейское государство, где соблюдены права и достоинство человека и есть та цель, которую мы должны достичь. Этой цели мы достигаем не только для себя, а и для наших абхазских и осетинских братьев. И это единственный путь для преодоления оккупации», - заявил Георгий Гахария.



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