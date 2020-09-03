

В Грузии назвали угрозой заявление российского политика о «Новичке»

03.09.2020 17:30





Первый вице-спикер парламента Грузии член правящей «Грузинской мечты» Гия Вольски, подверг критике заявление российского депутата — тот связал производство веществ из группы «Новичок» с лабораторией Лугара в Тбилиси.



«Россия, особенно на высоком экспертном уровне, точно знает, что ничего такого в лабораториях Лугара не происходит. Это очевидный политический демарш, я бы даже сказал, угроза. Так же, как бордеризация и похищение людей», — заявил Вольский.



Политик также выразил уверенность, что в предвыборный период такие обвинения в адрес Грузии участятся.



Ранее, зампред комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин заявил следующее:



«Давайте исходить из того, что на нашей территории мы не занимаемся изготовлением подобного рода химических веществ. На сколько имеется информация, такое оружие, такие химические отравляющие вещества имеются на территории Грузии со стороны США, в лаборатории, и в Соединенных Штатах Америки».



Как писало издание Медуза, со ссылкой на пресс-релиз правительства Германии, политик Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». При этом власти Германии осудили покушение на убийство политика и потребовали объяснений от российских властей.



«Мы призываем правительство России объясниться в связи с инцидентом», — говорилось в сообщении немецкого кабмина.



20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный без сознания был доставлен в Омскую первую больницу. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на сложную ситуацию и международную реакцию, Навальному не разрешали покидать Россию в течение двух дней. Наконец, 22 августа Навального перевезли в Германию. Его разместили в берлинской клинике Шарите. После обследования, немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен.



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