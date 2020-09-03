

Парламент Грузии принял изменения в Избирательный кодекс в третьем чтении

03.09.2020 20:49





Парламент Грузии утвердил изменения в Избирательный кодекс в третьем чтении (81 голосом, против ни одного).



Согласно изменениям, принуждение и запугивание избирателя, а также нарушение тайны голосования запрещено и ведет к уголовной ответственности. В частности, за упомянутые действия предполагается штраф, домашний арест на срок от 6 месяцев до 2 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.



Проектом органического закона определяется и порядок назначения партиями членов ЦИК и прекращения их обязанностей.



Органическим законом также уточняется временный порядок финансирования фонда избирательной кампании из госбюджета Грузии для выборов в парламент Грузии 2020 года.



В частности, согласно изменениям, избирательный субъект, который на парламентских выборах, по итогам выборов, проведенным по пропорциональной избирательной системе, наберет 5 или более процентов голосов избирателей, из госбюджета разово получит не более 1 000 000 лари для покрытия расходов при избирательной кампании обоих туров.



В год выборов для финансовой поддержки избирательной кампании политических партий из госбюджета дополнительно выделяется финансирование для покрытия расходов на размещение телевизионной рекламы. Средствами, предполагаемыми этим пунктом смогут воспользоваться лишь те партии, которые согласно результатам общих выборов получили право на финансирование. Для определения размера выделяемой суммы количество полученных избирательным субъектом по итогам последних общих выборов голосов умножается на три и делится на количество субъектов, входящих в политическое объединение. Однако размер суммы, предназначенной для участвующих в выборах самостоятельной партии или избирательного блока (независимо от количества партий, входящих в блок) не должен превышать 600 000 лари. Не менее 15% средств, выделяемых избирательному субъекту, должны быть использованы для размещения рекламы по меньшей мере в семи вещателях, которые не являются национальными вещателями.



Если какая-либо из партий избирательного блока не участвует в выборах, сумма полностью будет распределена между участвующими в выборах партиями этого блока.



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