

Гахария о резолюции ООН: Такой результат голосования подтверждает успех грузинской дипломатии

04.09.2020 11:13





«Такой результат голосования подтверждает успех грузинской дипломатии», — так премьер-министр Грузии Георгий Гахария в микроблоге «Твиттер» отреагировал на принятую ООН резолюцию по беженцам Грузии.



Глава правительства благодарит партнеров за активную поддержку.



«Сегодня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята беспрецедентная резолюция по вынужденно перемещенным лицам, которая укрепила их право и право беженцев на возвращение в свои дома. Резолюцию ООН поддерживают 84 страны и 54 соинициатора. Такой результат голосования подтверждает успех грузинской дипломатии! Благодарю партнеров за поддержку», — отмечает премьер — министр.



Генеральная Ассамблея ООН на 74-й сессии приняла инициированную Грузией и 54 странами резолюцию о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. По данным МИД Грузии, в этом году наряду с количеством соавторов документа выросло и число стран, поддержавших его – 84.



Против выступили: Россия, Беларусь, Бурунди, Куба, Северная Корея, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







