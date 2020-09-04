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Страны Северной Европы и Прибалтики выступили с совместным заявлением в связи с резолюцией ООН по Грузии


04.09.2020   11:18


Страны Северной Европы и Прибалтики выступили с совместным заявлением в связи с резолюцией Генассамблеи ООН по Грузии. Полный текст заявления опубликован на официальном сайте МИД Литвы.

Заявление подписали страны Северной Европы и Прибалтики: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва. К заявлению также присоединились Болгария, Чехия, Польша, Румыния и Нидерланды.

Подписавшие документ подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и выражают сожаление по поводу того, что Россия продолжает нарушать свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и сохраняет военную силу в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии.

Принятый документ осуждает насильственные демографические изменения в оккупированных регионах Грузии, подтверждает право ВПЛ на возвращение в свои дома достойным и безопасным образом, вне зависимости от их этнической принадлежности, и подчеркивает необходимость уважать и защищать их права собственности.

Помимо гуманитарного контекста, резолюция имеет практическую нагрузку, поскольку поручает генсеку ООН подготовить годовой отчет о положении ВПЛ в Грузии и о выполнении резолюции. Это особенно важно в свете тяжелой ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии и отсутствия международных механизмов мониторинга, что является еще одним препятствием на пути безопасного и достойного возвращения ВПЛ и беженцев.

Резолюция также призывает участников Женевских переговоров активизировать свои усилия по улучшению ситуации с безопасностью и правами человека в оккупированных регионах. Это, в свою очередь, будет способствовать возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, считают авторы.

МИД Грузии поблагодарил государства, поддержавшие документ и ставшие соавторами инициативы. Этим решением каждая страна подтвердила свою поддержку права на возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома и выразила свою поддержку каждому из них.

Генеральная Ассамблея ООН на 74-й сессии приняла инициированную Грузией и 54 странами резолюцию о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. По данным МИД Грузии, в этом году наряду с количеством соавторов документа выросло и число стран, поддержавших его – 84.

Против выступили: Россия, Беларусь, Бурунди, Куба, Северная Корея, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве.

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