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Партии ЕНД и «Прогресс и свобода» будут участвовать в выборах-2020 единым блоком
04.09.2020 13:28
Партии «Единое национальное движение» и «Прогресс и свобода» будут участвовать в парламентских выборах-2020 как один блок. Два политических субъекта оформили соответствующий меморандум. «Прогресс и свобода» — это движение, основанное Кахой Окриашвили и Цезарем Чочели.
«Понятно, что в союзе есть люди, у которых нет идеологического единства, но есть единство в том, что Грузия должна, наконец, встать на путь полноценной демократии и все здравомыслящие люди должны в этом объединиться. Такая готовность есть, и доказательством тому – присоединение к Объединенной оппозиции «Сила в единстве» партии «Прогресс и свобода»», — сказал один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе.
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