

Залкалиани: Резолюция ООН получила беспрецедентную поддержку

04.09.2020 13:29





«На протяжении всей этой истории, с тех пор, как Грузия начала принимать эту резолюцию в формате Генеральной Ассамблеи ООН, она никогда не получала такой поддержки», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, несмотря на ограничения в связи с пандемией, Грузия смогла сделать максимально все возможное и в очередной раз заручилась поддержкой для чрезвычайно важной для Грузии резолюции. По его словам, против этой резолюции выступили всего 13 стран.



«Эта резолюция заслужила беспрецедентную поддержку, её поддержали 84 страны. За всю свою историю, с тех пор как Грузия начала принимать эту резолюцию в формате Генеральной Ассамблеи, она никогда не получала такой поддержки. Существенно уменьшилось и количество противников: если в прошлом году против были 15 стран, то в этом году только 13 государств не поддержали резолюцию.



За последние два года в рамках формата Генеральной Ассамблеи мы внедрили новации и открыли резолюцию для соавторов. Число соавторов также значительно увеличилось в этом году: 54 страны поддержали резолюцию.



Резолюция поддерживает не только безусловное возвращение ВПЛ, но и имплементацию их основных прав. При этом следует учитывать, что генеральный секретарь обязан ежегодно представлять отчет о выполнении этой резолюции», — заявил Залкалиани.



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