

NDI не направит международных наблюдателей в Грузию

04.09.2020 15:36





Национальный демократический институт (NDI) не направит в Грузию международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении организации, в которой причиной этого решения называется пандемия COVID-19.



«Опираясь на детальный отчет оценки предвыборной обстановки, Национальный демократический институт (NDI) планирует внимательно изучить предшествующие парламентским выборам 31 октября и сопутствующие им процессы. NDI продолжит наблюдать за выборами, и в этом процессе будет опираться на многолетний опыт работы в Грузии, виртуально проведенный под руководством президента NDI Дерека Митчелла предвыборный анализ и международно признанные наблюдательские стандарты. Вместе с тем, NDI традиционного будет тесно сотрудничать с местными и международными партнерами.



Вместе с тем, отмечаем, что риски, связанные с направлением миссии международных наблюдателей, зависят от существующего положения не только в Грузии, а и во всем мире. Глобальная пандемия вновь не поддается контролю во многих странах, в том числе и в США. Именно с учетом существующего международного положения, и исходя из рисков отправки международных партнеров, а также принимая во внимание возможности самой организации справиться с этими рисками, NDI решил не направлять международную миссию наблюдателей на октябрьские выборы. Несмотря на то, что NDI принял это решение ввиду неблагоприятной глобальной обстановки, институт уверен, что его программа по содействию выборам – благодаря тесному сотрудничеству с партнерами, находящимися в Грузии и за ее пределами – будет достаточна для вынесения информированных выводов о выборах 31 октября. NDI опять-таки готов наблюдать, анализировать и делать соответствующие выводы относительно надежности, прозрачности и представительности процесса выборов.



И в конце, NDI благодарит грузинский народ за 25-летнее партнерство для поддержки демократического развития. Мы желаем успехов всем сторонам-участникам предстоящих выборов и с нетерпением ожидаем исправления обстановки в плане глобального здравоохранения, чтобы вновь иметь возможность обычной международной вовлеченности», - говорится в распространенной организацией информации.



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