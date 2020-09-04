

Залкалиани: Грузия вместе с 10 странами, не являющимися членами ЕС, остается в списке безопасных стран

04.09.2020 15:39





По заявлению главы грузинского внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани, Грузия вместе с 10-тью странами, не являющимися членами ЕС, по-прежнему остается в списке безопасных стран.



Как сообщил Залкалиани журналистам, в сентябре запланированы 70 полетов, почти 30 из которых это регулярные рейсы.



«Общественность хорошо знает, что в первого же дня начала пандемии власти Грузии приняли беспрецедентные меры в связи с незамедлительным возвращением наших граждан на родину. Мы вернули на родину более 23 тысяч грузинских граждан и этот процесс все еще продолжается. Несмотря на то, что в масштабах всего мира существуют определенные ограничения, в сентябре запланировано 70 полетов, почти 30 из которых это регулярные рейсы. Нашей главнейшей задачей является безопасность наших граждан и тех, кто приехал из Европы. Как безопасно они приехали, так безопасно должны и уехать. Вы знаете, что Евросоюз внес Грузию в список безопасных стран. Этот список раз в две недели обновляется. Вчера ЕС еще раз обновил его, и Грузия по-прежнему остается в этом списке вместе с 10-тью странами, не являющимися членами Евросоюза. Это признание проведенных нами и нашими властями мероприятий, благодаря которым Грузия по-прежнему остается в списке безопасных стран», - заявил Давид Залкалиани.



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