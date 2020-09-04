

Грузия при помощи международных партнеров проведет расследование хакерской атаки на лабораторию Лугара

04.09.2020 15:41





Разумеется, мы не постесняемся назвать имена, откуда и кто осуществил эти незаконные действия. Все будет названо своими именами, - заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани в связи с кибератакой, совершенной на базу данных лаборатории Лугара.



По его же словам, власти вместе с международными партнерами сделают все для выявления авторов этих незаконных действий и для того, чтобы им была дана соответствующая жесткая оценка со стороны международного содружества.



«Безусловно, категорически неприемлемы те незаконные действия, которые были совершены в отношении лаборатории Лугара. Это часть той дезинформационной и незаконной кампании, которая осуществляется и в условиях пандемии в отношении критически важного и ценного для Грузии института. Вы знаете, насколько важную роль выполняет лаборатория Лугара в плане борьбы с пандемией. Именно на этот критически важный институт совершена атака. И она, разумеется, была нацелена на то, чтобы парализовать этот институт, поскольку одним из факторов, обуславливающих успех Грузии и в целом нашей власти в борьбе с пандемией, является лаборатория Лугара. Наши правоохранительные структуры находятся в режиме тесной коммуникации со всеми нашими партнерами», - заявил Залкалиани.



Для справки, по информации МВД Грузии, 1 сентября 2020 года со стороны одного из иностранных государств совершена кибератака на компьютерную систему Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии с целью противоправного завладения и использования документации медицинского характера и связанной с управлением пандемией важной информации, хранимой в центральном аппарате министерства и его структурных единицах, в том числе в базах данных Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара Национального агентства контроля заболеваний и общественного здоровья.



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