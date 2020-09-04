

Конгрессмен США назвал позицию «Альянса патриотов Грузии» абсурдной

04.09.2020 16:50





«Утверждение, будто Турция угрожает территориальной целостности Грузии абсурдно», — заявил сопредседатель кокуса друзей Грузии в палате представителей конгресса США Адам Кинзингер. Так конгрессмен прокомментировал баннер партии «Альянс патриотов Грузии» [АПГ]. На баннере Аджария приравнивается к оккупированным Абхазии и Южной Осетии.



Политик считает, что баннер — «попытка России отразить обвинения в оккупации трети территории Грузии и эффективно внести свой вклад в предстоящие парламентские выборы в Грузии».



В опубликованном недавно расследовании «Досье» перечислены попытки Кремля воздействовать на политику Грузии, в том числе используя телеканал «Обиективи». В расследовании написано, что «Кремль делает ставку на Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави, возглавляющих «Альянс патриотов Грузии» (АПГ).



Члены АПГ яростно критикуют власти и требуют свернуть контакты Грузии с НАТО и США. Уже сформирован многомиллионный предвыборный бюджет и смонтированы агитационные видеоролики, а для раскрутки АПГ наняты политтехнолог Сергей Михеев и московская компания POLITSECRETS.



Самого же Михеева курируют подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышов.



Авторы «Досье» считают, что для информационной поддержки «Альянса патриотов Грузии» подключили «финансируемые Москвой «Sputnik Грузия», ИА «EurAsia Daily», новостное агентство REGNUM и политологический центр «Север-Юг», возглавляемый Анжеликой Трапезниковой. Она еженедельно отсылает подробные отчеты на Старую площадь и является частой гостьей на корпоративах в Кремле, где любит позировать с куратором Валерием Максимовым и представительницей МИД РФ Марией Захаровой».



Кокус (англ. caucus) — собрание сторонников или членов политической партии или политического движения. Наибольшее распространение кокусы получили в США и странах Британского содружества.



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