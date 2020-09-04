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Посол ЕС: Надеюсь будет достаточно наблюдателей от ОБСЕ
04.09.2020 18:55
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что прибытие международных наблюдателей на парламентские выборы запланированные на 31 октября, крайне важно, однако ситуация осложняется пандемией коронавируса.
«Участие миссий наблюдателей и международных наблюдателей очень важно, ведь они станут глазами и ушами, которые присоединятся извне и будут тесно сотрудничать с местными наблюдателями. В этом случае, конечно, коронавирус осложняет ситуацию, и не только в Грузии, но и во всем мире.
Очень важно, чтобы приняли участие [наблюдатели] от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [ОБСЕ]. Верю и надеюсь, что так и будет и это будет достаточное количество людей. Это будут наши коллеги из стран-членов [ЕС], и я надеюсь, что на этих выборах, миссия будет работать в полную силу», — сказал Хартцель репортерам.
Ранее стало известно, что миссия американской правительственной организации «Национальный демократический институт по международным вопросам» (NDI) не приедет в Грузию на предстоящие выборы и будет наблюдать за ними дистанционно.
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