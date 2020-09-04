

Посол ЕС: Надеюсь будет достаточно наблюдателей от ОБСЕ

04.09.2020 18:55





Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что прибытие международных наблюдателей на парламентские выборы запланированные на 31 октября, крайне важно, однако ситуация осложняется пандемией коронавируса.



«Участие миссий наблюдателей и международных наблюдателей очень важно, ведь они станут глазами и ушами, которые присоединятся извне и будут тесно сотрудничать с местными наблюдателями. В этом случае, конечно, коронавирус осложняет ситуацию, и не только в Грузии, но и во всем мире.



Очень важно, чтобы приняли участие [наблюдатели] от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [ОБСЕ]. Верю и надеюсь, что так и будет и это будет достаточное количество людей. Это будут наши коллеги из стран-членов [ЕС], и я надеюсь, что на этих выборах, миссия будет работать в полную силу», — сказал Хартцель репортерам.



Ранее стало известно, что миссия американской правительственной организации «Национальный демократический институт по международным вопросам» (NDI) не приедет в Грузию на предстоящие выборы и будет наблюдать за ними дистанционно.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







