

Посол Турции в Грузии: всецело поддерживаем территориальную целостность Грузии

04.09.2020 18:58





«Мы не только уважаем территориальную целостность Грузии, но и всецело ее поддерживаем», — заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган в рамках проекта «Исследуя дезинформацию». Цель проекта — предоставить обществу реальную информацию в противовес дезинформации, распространяемой в адрес Грузии и ее партнеров.



Посол отметила, что «иногда приходится слышать какие-то слухи об отношениях наших стран и об их историческом контексте», которые не соответствуют действительности.



Дипломат также акцентировала внимание на том, что Турция открыто поддерживает стремление Грузии стать членом НАТО и заметила, что пророссийскими политическими силам часто тиражируется риторика, якобы турецкие инвестиции представляют угрозу для Грузии.



Фатма Джерен Язган рассказала и о личном отношении к Грузии. По ее словам, в Грузии чувствует себя как дома и будучи послом не была бы более счастлива ни в одной стране.



«Мы — турки и грузины родственные народы. Много граждан с грузинским происхождением проживают в Турции. У нас есть общие семья и дети», — заявила посол.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







