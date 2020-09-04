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Посол Турции в Грузии: всецело поддерживаем территориальную целостность Грузии


04.09.2020   18:58


«Мы не только уважаем территориальную целостность Грузии, но и всецело ее поддерживаем», — заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган в рамках проекта «Исследуя дезинформацию». Цель проекта — предоставить обществу реальную информацию в противовес дезинформации, распространяемой в адрес Грузии и ее партнеров.

Посол отметила, что «иногда приходится слышать какие-то слухи об отношениях наших стран и об их историческом контексте», которые не соответствуют действительности.

Дипломат также акцентировала внимание на том, что Турция открыто поддерживает стремление Грузии стать членом НАТО и заметила, что пророссийскими политическими силам часто тиражируется риторика, якобы турецкие инвестиции представляют угрозу для Грузии.

Фатма Джерен Язган рассказала и о личном отношении к Грузии. По ее словам, в Грузии чувствует себя как дома и будучи послом не была бы более счастлива ни в одной стране.

«Мы — турки и грузины родственные народы. Много граждан с грузинским происхождением проживают в Турции. У нас есть общие семья и дети», — заявила посол.

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