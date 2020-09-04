

Минздрав Грузии призывает проводить конференции в онлайн-режиме

04.09.2020 19:58





Во избежание распространения коронавируса глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе призвала врачей проводить конференции на онлайн-площадках, говорится на официальной странице ведомства в Facebook.



"В связи с эпидемической ситуацией в стране мы просим вас принять во внимание международный опыт. И конференции, которые действительно важны для развития отрасли, по возможности, перенести на онлайн-платформу", - сказала Тикарадзе.



В пример своим словам министр привела 70-ю сессию Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Европе, которую планируют провести через несколько дней в онлайн-режиме.



В Минздраве также выразили готовность предложить собственную онлайн-платформу специально для участников Чакви и других подобных конференций.



Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из участников конференции врачей в Чакви (Кобулетский район), которая проходила в гостинице Hotel Dreamland Oasis. Гостиница, в которой находятся 900 человек, закрыта.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







