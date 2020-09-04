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Минздрав Грузии призывает проводить конференции в онлайн-режиме


04.09.2020   19:58


Во избежание распространения коронавируса глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе призвала врачей проводить конференции на онлайн-площадках, говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

"В связи с эпидемической ситуацией в стране мы просим вас принять во внимание международный опыт. И конференции, которые действительно важны для развития отрасли, по возможности, перенести на онлайн-платформу", - сказала Тикарадзе.

В пример своим словам министр привела 70-ю сессию Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Европе, которую планируют провести через несколько дней в онлайн-режиме.

В Минздраве также выразили готовность предложить собственную онлайн-платформу специально для участников Чакви и других подобных конференций.

Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из участников конференции врачей в Чакви (Кобулетский район), которая проходила в гостинице Hotel Dreamland Oasis. Гостиница, в которой находятся 900 человек, закрыта.

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