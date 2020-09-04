

Мачавариани: Кибератака – это не попытка запугивания Грузии, а попытка демонстрации силы

04.09.2020 21:37





Сегодняшнее правительство Грузии максимально старается не упоминать о Россию ни в одном из случаев, будь то оккупация или кибератака, - заявил бывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Вано Мачавариани в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По словам Мачавариани, «тема кибератаки заключается именно в том, что точного ответа не узнаешь».



Бывший заместитель секретаря Совета безопасности откликнулся и на оценку президента Грузии по поводу осуществленной кибератаки, отметив, что произошедшее является со стороны России не попыткой запугивания Грузии, а это демонстрация силы.



«В отношении Грузии у этого, разумеется, по большей части политические цели, чтобы еще раз показать свою силу в кибепространстве, поскольку киберпространство – это то, что реально имеет очень важное значение для функционирования государства или коммерческой структуры. Я вообще с президентом редко соглашаюсь и это не попытка запугивания, а попытка демонстрации силы, и как показали действия «Альянса патриотов», они пытаются создать ту базу поддержки, что, мол, Россия – непобедима, что с Россией нужно считаться больше, чем она заслуживает и, следовательно, цель заключается в демонстрации этого. Так же, то, чтобы вывести из строя целые компьютерные системы, стереть и похитить данные, и они это делают не только в Грузии, а есть множество случаев и в Эстонии, Литве, Польше, тем более, когда борьба с COVID оказалась так успешна, для них, разумеется, это неприятно, и они хотят показать, что это не так и любую базу, созданную грузинами вместе с американцами в международной борьбе против COVID, они могут развалить», - заявил Мачавариани.



Для справки, по информации МВД Грузии, 1 сентября 2020 года со стороны одного из иностранных государств совершена кибератака на компьютерную систему Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии с целью противоправного завладения и использования документации медицинского характера и связанной с управлением пандемией важной информации, хранимой в центральном аппарате министерства и его структурных единицах, в том числе в базах данных Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара Национального агентства контроля заболеваний и общественного здоровья.



На произошедшее сегодня откликнулась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она расценивает осуществленную кибератаку как очередную попытку запугивания Грузии со стороны России.



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