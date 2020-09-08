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В Минюсте проходит заседание межведомственной комиссии
08.09.2020 12:38
Заседание межведомственной комиссии проходит в министерстве юстиции. Комиссия впервые в этом году собирается в расширенном формате с участием партий и неправительственных организаций.
В повестке дня три вопроса, касающихся выполнения рекомендаций, вынесенных на предыдущем заседании в отношении государственных служб и их работников. Поднимать вопросы также могут третий сектор и партии.
Заседанием руководит заместитель министра юстиции Михаил Сарджвеладзе.
В этом месяце Межведомственная комиссия будет собираться раз в две недели, а в октябре — еженедельно.
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