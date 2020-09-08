

В Минюсте проходит заседание межведомственной комиссии

08.09.2020 12:38





Заседание межведомственной комиссии проходит в министерстве юстиции. Комиссия впервые в этом году собирается в расширенном формате с участием партий и неправительственных организаций.



В повестке дня три вопроса, касающихся выполнения рекомендаций, вынесенных на предыдущем заседании в отношении государственных служб и их работников. Поднимать вопросы также могут третий сектор и партии.



Заседанием руководит заместитель министра юстиции Михаил Сарджвеладзе.



В этом месяце Межведомственная комиссия будет собираться раз в две недели, а в октябре — еженедельно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







