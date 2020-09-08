

МВД и Минздрав Грузии будет контролировать мероприятия в закрытых помещениях

08.09.2020 12:40





МВД совместно с инспекцией труда Минздрава будет контролировать социальные мероприятия в закрытых помещениях, об этом глава управления инспектирования департамента инспектирования условий труда Майя Микая.



По ее словам, в случае нарушения лицам сначала будет вынесено предупреждение. Если мероприятие продолжится с нарушениями – будет наложена санкция.



Физические лица будут оштрафованы на две тысячи лари (около 650 долларов), а юридические лица — на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи долларов). Уже повторное нарушение влечет уголовную ответственность.



«Ужесточается контроль за общественными мероприятиями в закрытых помещениях. Вы знаете, что в настоящее время проведение общественных мероприятий в закрытых помещениях не рекомендуется и вообще было запрещено. Следовательно, с сегодняшнего дня контроль будет ужесточен, а значит, МВД будет контролировать вместе с нами».



Микая напомнила, что на данный момент разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе – за одним столом можно разместить 12 человек, соблюдая дистанцию.



«Рекомендации, утвержденные министром здравоохранения, являются обязательными для всех видов экономической деятельности в связи со спецификой их работы. Мы хотим попросить всех обеспечить максимальное соблюдение рекомендаций в отношении своих объектов», — сказала Микая.



Контроль касается и общеобразовательных учреждений. По словам Микадзе, каждое учреждение обязано пройти регистрацию на сайте Минздрава и только в случае положительного заключения трудовой инспекции получит право начать учебный процесс. К 15 сентября планируется проинспектировать все школы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







