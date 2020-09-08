

Гахария: грузинские регбисты должны попасть на турнир Восьми наций

08.09.2020 14:06





Правительство Грузии ведет переговоры с руководством шести стран для участия грузинских регбистов в экспериментальном турнире Восьми наций, заявил премьер-министр Георгий Гахария.



Экспериментальный турнир Кубок Восьми наций планируется провести с 13 ноября по 5 декабря.



"Правительство делает все, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью, и ведет активные переговоры с руководством шести наций", - сказал Гахария.



В администрации правительства состоялась встреча премьер-министра с представителями Союза регби. В ней приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели вместе со своим заместителем Шалвой Гоголадзе.



Как отмечалось на встрече, пандемия вызвала кризис практически во всех направлениях, в том числе определенные проблемы появились и в регби.



Гахария отметил, что предпринять соответствующие шаги и решить их стало возможным благодаря совместным усилиям правительства и Союза регби. По его словам, сегодня все проблемы решены и есть все необходимые условия для того, чтобы грузинские команды продолжали спокойно тренироваться, активно готовиться к чемпионату Грузии и другим турнирам.



"Регби - не только один из видов спорта в Грузии. Эта игра заняла очень большое место в жизни нашей страны и даже стала частью нашей идентичности. Кроме того, наша славная команда неоднократно доказывала всему миру, что мы одни из лучших, и регби - наша игра. У нас большой потенциал, который требует развития", - сказал премьер.



Сборная Грузии уже выразила готовность принять участие в самом престижном турнире по регби, в т.н. Осеннем кубке - Восемь наций, и сразиться с лучшими командами Европы и Национальной командой Фиджи.



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