

ЦИК обращается к избирателям с утратившей силу регистрацией и зарегистрированным без указания адреса

08.09.2020 14:08





Избиратели, снятые с регистрации или с утратившей силу регистрацией, включаются в единый список избирателей в соответствии с последней регистрацией или по фактическому месту жительства, - об этом на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе



Что касается лиц, зарегистрированных без адреса, то, по словам Микеладзе, они включаются в единый список избирателей в соответствии с фактическим местом жительства, существующим в электронной базе данных Агентства развития государственных сервисов.



«Примечательно, что для участия в выборах парламента Грузии граждане Грузии, фактическое место жительства которых не указано в электронной базе данных Агентства, уже могут явиться в филиалы Дома юстиции, территориальные службы Агентства развития государственных сервисов и общественные центры, где должны представить удостоверение личности гражданина Грузии и фото, сделанное в цифровом формате», - сообщила Микеладзе.



По ее словам, во время данной процедуры указанные граждане будут пользоваться определенными льготами, детальную информацию об этом можно получить в Агентстве развития государственных сервисов или на «горячей линии» Минюста.



«Хотим обратиться к избирателям со снятой регистрацией, с утратившей силу регистрацией и зарегистрированным без указания адреса с призывом своевременно обращаться в агентство по 10 октября текущего года включительно, перепроверить свои данные и, при необходимости, пройти соответствующие процедуры для участия в выборах», - сказала Анна Микеладзе.



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