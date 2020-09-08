

Эзугбая: Заболевание получило интенсивное распространение - Аджария уже «красная зона»

08.09.2020 14:12





По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, увеличившееся число случаев инфицирования указывает на то, что распространение коронавируса в Грузии приняло интенсивный характер, и ставит под сомнение контролируемый рост.



Как сообщила журналистам Эзугбая, показатели заболеваемости в стране за последние две недели изменились и достигли 8 на 100 000 населения.



«Правда, пока страна по этим показателям остается в «зеленой зоне», поскольку эта инцидентность менее 10, но новые 45 случаев зафиксированы в стране впервые. Исходя из этого, можно думать, что заболевание приняло более интенсивный характер распространения, и под сомнение встало наше умеренное, контролируемое распространение», - заявила Эзугбая.



Что касается региона Аджарии, то, как заявляет Эзугбая, о закрытии региона речь пока не идет, однако потребуется усиление механизма контроля за выполнением рекомендаций и расширения тестирования.



«Ситуация в Аджарии еще серьезнее. Там показатель инцидентности составляет 42.4, это означает, что Аджария уже - «красная зона», и там, наверное, будут проведены дополнительные мероприятия, это усиление механизмов контроля за выполнением рекомендаций и дальнейшее расширение тестирования», -сообщила Эзугбая.



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