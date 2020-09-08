

31 октября избирательная администрация обеспечит избирателей масками

08.09.2020 15:38





По словам пресс-спикера ЦИК Грузии Анны Микеладзе, рекомендация избирательной администрации, чтобы избиратели, находящиеся в карантинных пространствах, имели возможность участвовать в выборах.



По словам Микеладзе, к принятию решения по этому вопросу будут привлечены специалисты, наблюдательские организации и политические партии.



«Возможно, чтобы в карантинных зонах находились ковид-инфицированные пациенты, у которых нет выраженных симптомов. В этом случае избирательной администрации придется провести некоторую дифференциацию, хотя главное отметить, что решение еще не принято. При принятии любого решения в связи с участием в выборах ковид-инфицированных будут участвовать специалисты, политические партии и наблюдательские организации. Следует подчеркнуть, что выборы должны быть проведены в безопасной для здоровья избирательной среде. Каждый гражданин должен иметь право участвовать в выборах, но в то же время необходимо учитывать тех людей, которые включены в этот процесс. Это: члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели, представители политических партий, медиа и, соответственно, каждый вопрос должен обсуждаться так, чтобы был общий консенсус», - сказала Анна Микеладзе.



По ее словам, в карантинных зонах может быть открыт избирательный участок, также возможна переносная урна для голосования. Как пояснила Микеладзе, это зависит от количества избирателей в карантинных зонах.



Кроме того, по словам пресс-спикера ЦИК, избиратель, не имеющий маски, не сможет пройти на избирательный участок.



«Избирательная администрация обеспечит избирателей масками. Мы также работаем над тем, чтобы предложить каждому избирателю индивидуальную ручку. Члены избирательной комиссии будут оснащены соответствующими щитами. Кроме того, масками, одноразовыми перчатками. Здание участковой избирательной комиссии будет систематически обрабатываться специальными растворами», - сказала Анна Микеладзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







