

Лукашенко не исключает проведения досрочных президентских выборов

08.09.2020 16:09





Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает проведения досрочных президентских выборов. Об этом Лукашенко заявил в интервью российским СМИ.



По словам Александра Лукашенко, выборы могут состояться после конституционной реформы.



«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — заявил Лукашенко.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







