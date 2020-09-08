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Лукашенко не исключает проведения досрочных президентских выборов
08.09.2020 16:09
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает проведения досрочных президентских выборов. Об этом Лукашенко заявил в интервью российским СМИ.
По словам Александра Лукашенко, выборы могут состояться после конституционной реформы.
«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — заявил Лукашенко.
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