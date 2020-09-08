

Гамкрелидзе: Необходимо использовать маску во всех закрытых зданиях, соблюдать дистанцию и санитарный порядок

08.09.2020 20:13





Мы обращаемся еще раз и повторяем, что необходимо следовать всем рекомендациям, о которых говорит государство, сектор здравоохранения, - об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе после рабочей встречи с членами координационного совета, состоявшейся в администрации правительства.



Гамкрелидзе еще раз разъяснил рекомендации, которые необходимо соблюдать.



«Эти рекомендации: используйте маску во всех закрытых зданиях, а также вне их, если собирается определенное количество людей и невозможно сохранять дистанцию. Необходимо соблюдать дистанцию в один метр, полтора метра, а по возможности, еще лучше - два метра. Необходимо соблюдать санитарный порядок и в целом ужесточить мониторинг», - отметил Гамкрелидзе.



По его словам, при появлении подозрительного симптома следует обращаться по номеру 112.



«Усиление самостоятельного мониторинга означает, что мы все должны самостоятельно осуществлять мониторинг своего здоровья – есть ли небольшое повышение температуры, начинается ли кашель или затруднение дыхания, позвонить по номеру 112, обратиться к врачу и действовать в соответствии с назначениями врача. Если есть какой-либо из этих симптомов, врач скажет вам, что нужно пройти тестирование на ковид, и это обязательно нужно сделать, как известно, в стране для этого есть около 40-50 мест. Их список есть на веб-страницах Министерства здравоохранения и Центра контроля заболеваний, можно обратиться, и все это финансируется государством», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



Что касается новых случаев заражения вирусом, то, по словам главы центра, горячей точкой остается регион Аджарии и особенно Батуми.



Руководитель Центра контроля заболеваний призывает граждан, которые были в кондитерской «Дона» с 20 августа, а также в гостинице «Оазис» в Чакви 30-31 августа, обратиться в медицинское учреждение и пройти бесплатно PCR -тестирование.



«Кто в целом в августе находился в регионе Аджария, осуществляйте мониторинг своего состояния с 7 по 14 день. Наблюдайте, нет ли температуры, кашля, затруднения дыхания, если есть такие симптомы, сразу звоните по номеру 112, обратитесь к семейному врачу, соответственно, пройдите тестирование, чтобы исключить ковид-инфекцию», - заявил Гамкрелидзе.



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