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Бакрадзе: Меньше денег правительству, больше денег, больше благосостояния и экономического развития народу
08.09.2020 21:16
«Наш план - меньше денег правительству, больше денег, больше благосостояния и экономического развития народу», - об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в Гори во время встречи со сторонниками, говоря об экономическом плане партии.
По словам Давида Бакрадзе, после выборов переломные изменения в первую очередь, должны коснуться экономической ситуации в стране.
Кроме того, лидер партии анонсировал увеличение вдвое пенсий и социальных пособий.
«Наша политика в том, что «Европейская Грузия» должна быть вашим компасом на пути правильных изменений. Верные изменения это исправление экономической ситуации и создание рабочих мест путем снижения налогов, чтобы правительство забирало меньше денег и больше денег оставалось бизнесу, чтобы средства семей экономились на платежах, чтобы цены больше не росли, это наш конкретный план, который можно выполнить до конца года. Наш конкретный план - помощь особо нуждающимся, пенсионерам, социально незащищенным, беженцам, ветеранам войны. Наш план – передать имеющуюся государственную собственность народу, победить криминал и создать независимый суд», - заявил Давид Бакрадзе.
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