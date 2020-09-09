

Отчет предвыборного мониторинга: Подкуп, увольнения, давление и угрозы

09.09.2020 14:42

Газета Батумелеби/NetGazeti.ge



Сегодня, 8 сентября, Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) представило третий промежуточный отчет о предвыборном мониторинге парламентских выборов 2020 года в Грузии. Мониторинг проводится при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Европейского Союза.



Отчет охватывает период с 4 августа по 5 сентября 2020 года, а также события, произошедшие до 4 августа.



По данным ISFED, в течение отчетного периода были выявлены факты предполагаемого подкупа избирателей, случай физического насилия по политическим мотивам и вмешательство церкви в предвыборную кампанию.



За отчетный период было выявлено:



• 17 фактов предполагаемого подкупа избирателей;

• 2 инициированных государством проекта, призванных завоевать сердца широких масс избирателей в преддверии выборов;

• Предположительно, 3 случая увольнения по политическим мотивам;

• Предположительно, 4 случая политического давления/угроз;

• Один случай политически мотивированного физического насилия;

• 18 случаев предполагаемого использования административного ресурса;

• 6 случаев вмешательства церкви в предвыборную кампанию;

• Два случая предполагаемого воспрепятствования деятельности СМИ;

• Случаи повреждения политических плакатов в 13 муниципалитетах.



Увольнение по политическим мотивам



Звиад Диасамидзе работал заместителем директора и учителем истории и обществоведения в школе им. Св. Абусеридзе-Тбели в Хуло [посёлок городского типа в Аджарии, Грузия]. В разговоре с «Батумелеби» Диасамидзе говорит, что решение уйти из школы принял сам.

Они поставили меня перед выбором. сказали, либо школа либо политика. «Я принял решение и ушел из школы».



На вопрос, что именно не устраивало директора школы, его политическая акивность как педагога, или его активность в качестве члена оппозиционной к власти партии?



Звиад Диасамидзе ответил: «В большей степени мои политические мои взгляды».



Он покинул школу 1 сентября на основе заявления по собственному желанию.



До работы в школе Звиад Диасамидзе работал заместителем губернатора в администрации Шуахевского района и в штаб-квартире «Грузинской мечты» в период проведения предыдущих парламентских выборов.

Давление на СМИ



В отчете ISFED по Аджарии был отмечен еще один факт нарушения. Дело связано с воспрепятствованием работе журналистов в Кобулети 5 августа.



«В Кобулети съемочная группа, приехавшая снимать предполагаемый подкуп избирателей, подверглись агрессивным словесным и физическим оскорблениям со стороны сторонников «Грузинской мечты ». В беседе с ISFED журналист Эрекле Ногаидели сказал, что ему действительно угрожал Мамука Шатиришвили (который называл имена и личные номера тех, кто приходил раздавать овощи).



«Местные жители, которые участвовали в раздаче овощей, также призвали журналистов не освещать новости по телевидению», — говорится в сообщении.

Использование административных ресурсов.



Речь идет о случае, когда премьер-министр Гиоргий Гахария и мэр Тбилиси Кахи Каладзе представили кандидатов «Грузинской мечты» в Хелвачаури. Предвыборное собрание проходило в рабочее время, и на нем присутствовали должностные лица муниципалитета Хелвачаури.



«Представитель ISFED смог идентифицировать нескольких из них, в том числе: Тариела Накашидзе, руководителя финансово-бюджетной службы мэрии, Мирзу Бахтадзе, руководителя административной службы, Кетеван Девадзе, руководителя службы образования и культуры», — говорится в сообщении.



Подкуп избирателей



19 августа председатель политического союза «Грузинская идея» Леван Чачуа посетил семью Путкарадзе в Хелвачаури вместе с Дмитрием Лорткипанидзе, директором Грузино-Российского общественного центра имени Е.М. Примакова, основанного в Грузии Министерством иностранных дел России.



«Они передали в дар семье Путкарадзе кухонный инвентарь, автомобиль, домашних животных и другое материальное имущество. Согласно общедоступной информации, гражданин России потратил на помощь семье 45 000 лари.



Видеодоказательства произошедшего можно найти на личных страницах в Facebook директора Фонда им. Примакова и председателя партии «Грузинская идея» Левана Чачуа.



Подкуп, под предлогом Соцопроса



22 августа наблюдателей ISFED посетил гражданин Ц.Д., который сообщил, что проводит опрос общественного мнения от имени партии «Грузинская мечта».



В анкете указывались имя, фамилия, адрес, а также графа «партийность», что, по словам координатора партии, указывало на то, за кого будет голосовать избиратель.



Как заявил Ц.Д. в разговоре с представителями Международного общества справедливых выборов и демократии, ему было поручено провести поквартирный опрос, составить список неблагополучных семей, который с их согласия он передаст «Грузинской мечте», после чего партия передаст семьям медикаменты и другие ценные подарки.



С целью предотвращения нарушений и подкупа избирателей в период выборов, общественные организации дают правительству и политическим партиям рекомендации.



Рекомендации также обращены к религиозных организаций. В них указано, что духовные лица должны воздерживаться от любых публичных действий, содержащих признаки предвыборной агитации.





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