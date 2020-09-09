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В Грузии максимально ужесточат контроль за правилом ношения маски
09.09.2020 16:02
«Максимально ужесточится контроль за правилом ношения маски», — об этом на брифинге после заседания Координационного совета заявила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.
По ее словам, соблюдение правила ношения маски будет максимально контролироваться, в том числе в общественном транспорте, лифтах и закрытых мероприятиях.
«Мы призываем граждан максимально соблюдать правила, проявлять высокую гражданскую ответственность, носить маску и соблюдать дистанцию. Особенно важно соблюдение требования носить маску, что будет строго контролироваться соответствующими ведомствами. Активно будет работать правоохранительные органы, ужесточится контроль, будет активно работать как полиция, так и инспекция труда.
Как известно, в настоящее время правило ношения масок действует при передвижении на общественном транспорте, а также в закрытых помещениях, включая общественные лифты и закрытые мероприятия. И здесь исполнение будет максимально контролироваться, а подход будет максимально строгим. Поэтому мы призываем граждан максимально соблюдать правила», — заявила Натия Мезвришвили.
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