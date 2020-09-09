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Ковид-ограничения не распространяются на предвыборные мероприятия


09.09.2020   17:15


Введенные 9 сентября ограничения на проведение спортивных и социальных мероприятии с участием более двухсот человек не распространяются на предвыборную агитацию, сообщила руководитель администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.

Однако, она призвала политические партии «максимально соблюдать дистанцию в два метра и использовать маски».

Из-за роста случаев инфицирования коронавирусом правительство Грузии приняло решение о запрете проведения массовых мероприятий с 10 сентября 2020 года. С завтрашнего дня в стране будет запрещено проводить свадьбы, семейные церемонии, панихиды и другие мероприятия.

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