

Ковид-ограничения не распространяются на предвыборные мероприятия

09.09.2020 17:15





Введенные 9 сентября ограничения на проведение спортивных и социальных мероприятии с участием более двухсот человек не распространяются на предвыборную агитацию, сообщила руководитель администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.



Однако, она призвала политические партии «максимально соблюдать дистанцию в два метра и использовать маски».



Из-за роста случаев инфицирования коронавирусом правительство Грузии приняло решение о запрете проведения массовых мероприятий с 10 сентября 2020 года. С завтрашнего дня в стране будет запрещено проводить свадьбы, семейные церемонии, панихиды и другие мероприятия.





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