

Количество участников свадьбы не должно превышать 10 человек

09.09.2020 17:24





Администрация правительства Грузии делает дополнительные пояснения по поводу принятого созданным в связи с коронавирусом координационным советом решения о запрете свадеб.



Как заявляют в администрации правительства, оформление самого акта бракосочетания не запрещается, а ограничение касается лишь части, связанной с проведением этого мероприятия.



В частности, по их пояснению, количество участников свадьбы не должно превышать 10 человек.



Максимум 10-тью лицами определяется и количество участников собраний по случаю дня рождения, поминок и других социальных мероприятий.



Напомним, что проведение масштабных свадеб и других социальных мероприятий координационный совет принял исходя из сложившейся в стране эпидемиологической ситуации.



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