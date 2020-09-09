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Количество участников свадьбы не должно превышать 10 человек


09.09.2020   17:24


Администрация правительства Грузии делает дополнительные пояснения по поводу принятого созданным в связи с коронавирусом координационным советом решения о запрете свадеб.

Как заявляют в администрации правительства, оформление самого акта бракосочетания не запрещается, а ограничение касается лишь части, связанной с проведением этого мероприятия.

В частности, по их пояснению, количество участников свадьбы не должно превышать 10 человек.

Максимум 10-тью лицами определяется и количество участников собраний по случаю дня рождения, поминок и других социальных мероприятий.

Напомним, что проведение масштабных свадеб и других социальных мероприятий координационный совет принял исходя из сложившейся в стране эпидемиологической ситуации.

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