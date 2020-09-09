

Власти Грузии собираются увеличить штраф за нанесение ущерба экологии

09.09.2020 17:28





В Грузии планируют снизить загрязнение окружающей среды, прибегнув к методу увеличения штрафов.



Как сообщили в Департаменте экологического надзора Минприроды Грузии, согласно новому законопроекту об экологической ответственности, увеличивается размер штрафов за нанесение ущерба окружающей среде.



Согласно законопроекту, за сокрытие информации о неминуемой опасности причинения вреда окружающей среде или о уже нанесенном вреде окружающей среде будет применен штраф от 5000 до 10,000 лари, а за сокрытие информации о возможности восстановления поврежденной среды или возможности восстановления ее до первоначального состояния — 5000 лари [около 1,600 долларов США].



Штраф за непринятие превентивных мер по уменьшению ущерба составляет от 10,000 до 20,000 лари, а непринятие необходимых мер для предотвращения масштабов развития ущерба наказывается штрафом от 20,000 до 40,000 лари.



«Штрафы от 5,000 до 10,000 лари будут назначены и в случае невыполнения обязательств по перечислению в госбюджет денежных сумм предусмотренных законом», — сказали в департаменте.



В случае, если лицо, ответственное за нанесение ущерба окружающей среде, не представит план восстановительных мероприятий или сметы запланированных мер необходимых для реализации плана, оно будет оштрафовано на 1000 лари.



За непредставление отчета о плане корректирующих мероприятий или отсутствие сметы реализуемых мер — штраф от 20 000 до 40 000 лари, несоблюдение мер, предусмотренных планом мероприятий, — штраф от 40,000 до 80,000 лари [более 25 тыс. долларов США].



Кроме того, осуществление особо опасной для окружающей среды деятельности без финансового обеспечения защиты от экологических рисков карается штрафом в размере 10 000 лари.



Согласно законопроекту, в случае возникновения опасности ущерба или при нанесении ущерба окружающей среде, лицо обязано сообщить об этом в Департамент экологического надзора Министерства и принять действенные меры. Суммы, выплаченные в результате денежной компенсации, будут направлены на специально созданный счет.



«Накопленные на счете средства будут направлены на восстановление поврежденной окружающей среды. Новые правила, предусмотренные законопроектом, основаны на принципе — «платит нарушитель», — заявили в надзорной службе.



Парламент Грузии приступает к рассмотрению вышеупомянутых изменений на уровне парламентских комитетов.





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