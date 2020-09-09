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Саакашвили: мы извлекли горький урок из провала судебной реформы
09.09.2020 18:21
По словам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, избранные ими судьи, начали их же политическое преследование. На своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал пост под названием «9 шагов к справедливости», где помимо прочего порассуждал о судебной реформе.
«Я лично сильно пострадал от провала судебной реформы. Скажем честно, мы извлекли горький урок, горький урок — избранные нами судьи начали наше политическое преследование. Судебная реформа должна проводиться на основе широкого политического консенсуса, а не только правящей партией, парламентским большинством», — написал Саакашвили.
В девяти пунктах своего поста экс-президент также отметил необходимость деполитизации полиции, отделения пенитенциарной службы от Министерства юстиции, разделения прокуратуры на два департамента и упразднения СГБ и Налоговой.
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