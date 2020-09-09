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У депутата парламента Грузии и его супруги выявили коронавирус
09.09.2020 18:22
Депутат парламента Грузии Леван Гогичаишвили и его супруга, журналист ТВ «Пирвели» Вика Букия заразились коронавирусом.
Как заявил Гогичаишвили телекомпании «Мтавари», он обратился в лабораторию Лугара из-за повышенной температуры. Результат первого теста на коронавирус был отрицательным, после чего Гогичаившили и Букия два дня находились в самоизоляции. Повторный тест показал наличие коронавируса.
Представители ТВ «Пирвели» уже связались с руководителем Национального центра по контролю заболеваний Амираном Гамкрелидзе и ждут рекомендаций специалистов, - написала в социальной сети Facebook журналист Инга Григолия.
Ранее коронавирус выявили у сотрудника «Аджарского телевидения», из-за чего вещание канала было временно прекращено. В законодательном органе Грузии заражение было выявлено у охранника спикера парламента, сам Арчил Талаквадзе находится в самоизоляции.
Власти Грузии сегодня сообщили, что в стране из-за роста числа заражений коронавирусом вступают в силу новые ограничения. Запрет коснётся свадеб, поминок и юбилеев. Кроме того, запрещается проведение культурных и спортивных мероприятий с числом участников более 200 человек. Откладывается открытие театров и кинотеатров.
За минувшие сутки в стране выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. В целом число подтверждённых случаев коронавируса достигло 1 773. Число выздоровевших пациентов составляет 1 325. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек.
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