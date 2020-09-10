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С сегодняшнего запрещается проведение юбилеев, свадеб, поминок и других социальных мероприятий
10.09.2020 09:55
В Грузии с 10 сентября запрещено проведение юбилеев, свадеб, поминок и других социальных мероприятий, - об этом сообщила глава администрации правительства страны Натия Мезвришвили по завершении заседания координационного совета.
«Исходя из эпидемиологической обстановки, принято решение, что социальные мероприятия, такие как юбилеи, свадьбы, поминки и другие ритуальные мероприятия, с завтрашнего дня будут запрещены. Вы знаете, что это ограничение и так действовало в закрытых пространствах, однако, с завтрашнего дня запрет будет распространяться и на т.н. социальные мероприятия на открытых пространствах», - заявила Мезвришвили.
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