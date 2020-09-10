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С сегодняшнего дня в Грузии запрещены культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек
10.09.2020 09:57
По заявлению главы администрации правительства Грузии Натии Мезвришвили, с 10 сентября будут запрещены культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек.
По словам Мезвришвили, за невыполнение этих регуляций предполагаются соответствующие санкции и необходимо, чтобы общество проявило высокую гражданскую ответственность.
«Что касается культурных и спортивных мероприятий, исходя из эпидемиологической обстановки, принято решение ограничить проведение культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек. Речь идет о мероприятиях под открытым небом, поскольку, как вам известно, в закрытых помещениях эти ограничения действовали и до этого. Следовательно, с завтрашнего дня будут запрещены культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек. За невыполнение этих регуляций предполагаются соответствующие санкции. Мы призываем граждан максимально соблюдать правила и проявлять высокую гражданскую ответственность», - заявила Натия Мезвришвили.
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