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Правительство Грузии меняет формат работы с прессой из-за ухудшения эпидситуации
10.09.2020 11:33
В связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией в Грузии и возможными рисками в отдельных СМИ, журналистов не допустят в Государственную канцелярию для освещения заседаний правительства, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
Видео и фотоматериалы с заседания правительства подготовят и передадут в СМИ сами сотрудники пресс-службы администрации.
Меры были приняты и после того, как накануне стало известно, что коронавирусом заразился депутат парламента Леван Гогичаишвили и его жена, журналист телекомпании «Пирвели» Вика Букия.
По рекомендации эпидемиологов тестирование на коронавирус проведут всем сотрудникам телекомпании «Пирвели».
В парламенте также заявляют, что все лица, которые контактировали с Леваном Гогичаишвили после 5 сентября, переводятся на самоизоляцию и всем проведут тесты.
В связи с инфицированием Левана Гогичаишвили, партия «Наша Грузия – Альянс солидарности», политическим секретарем которой он является, объявила паузу в предвыборной кампании.
В партии сообщили, что все, кто после 6 сентября имел контакты с Леваном Гогичаишвили, переведены на самоизоляцию и проходят тестирование
Состояние здоровья супругов удовлетворительное. У Букия вирус протекает бессимптомно. Что касается Гогичаишвили, у него с первых дней наблюдается температура.
«У него была температура и кашель, боль в горле, насморк. Но нам сказали, что такой кашель не характерен для коронавируса. Сухого кашля не было и это немного сбивало с толку. Пока у меня этих симптомов нет. Мой результат теста слабоположительный, это означает, что он нововыявленный, и эти симптомы могут постепенно обостриться», пояснила Букия в телефонной беседе с журналистами.
Источник инфицирования семейной пары неизвестен, поэтому эпидемиологи изучают контакты. Накануне вечером супруги отправились в госпиталь, чтобы быть под наблюдением врачей.
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