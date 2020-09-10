

Правительство Грузии меняет формат работы с прессой из-за ухудшения эпидситуации

10.09.2020 11:33





В связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией в Грузии и возможными рисками в отдельных СМИ, журналистов не допустят в Государственную канцелярию для освещения заседаний правительства, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.



Видео и фотоматериалы с заседания правительства подготовят и передадут в СМИ сами сотрудники пресс-службы администрации.



Меры были приняты и после того, как накануне стало известно, что коронавирусом заразился депутат парламента Леван Гогичаишвили и его жена, журналист телекомпании «Пирвели» Вика Букия.



По рекомендации эпидемиологов тестирование на коронавирус проведут всем сотрудникам телекомпании «Пирвели».



В парламенте также заявляют, что все лица, которые контактировали с Леваном Гогичаишвили после 5 сентября, переводятся на самоизоляцию и всем проведут тесты.



В связи с инфицированием Левана Гогичаишвили, партия «Наша Грузия – Альянс солидарности», политическим секретарем которой он является, объявила паузу в предвыборной кампании.



В партии сообщили, что все, кто после 6 сентября имел контакты с Леваном Гогичаишвили, переведены на самоизоляцию и проходят тестирование



Состояние здоровья супругов удовлетворительное. У Букия вирус протекает бессимптомно. Что касается Гогичаишвили, у него с первых дней наблюдается температура.



«У него была температура и кашель, боль в горле, насморк. Но нам сказали, что такой кашель не характерен для коронавируса. Сухого кашля не было и это немного сбивало с толку. Пока у меня этих симптомов нет. Мой результат теста слабоположительный, это означает, что он нововыявленный, и эти симптомы могут постепенно обостриться», пояснила Букия в телефонной беседе с журналистами.



Источник инфицирования семейной пары неизвестен, поэтому эпидемиологи изучают контакты. Накануне вечером супруги отправились в госпиталь, чтобы быть под наблюдением врачей.







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