

Град повредил виноградники в Ахметском районе

10.09.2020 11:46





Град, который длился всего несколько минут, повредил сельскохозяйственные участки в пяти селах Ахметского района в Кахетии, сообщает телеканал «Имеди».



По словам местных жителей, особенно пострадали виноградники и посевы в селах Земо Ходашени, Ожио, Ацкури, Ахашени и Хорхели.



«Ущерб нанесен 30-40% урожаю винограда. Сейчас работаем, чтобы связаться с Координационным штабом, чтобы какой-то из винных заводов открылся и население смогло собрать и сдать уцелевшую часть, пока виноград не испортился», заявил в эфире Общественного телевидения вице-мэр Ахмета Важа Наскидашвили.



Сотрудники муниципалитета вместе со специалистами приступили к осматру пострадавших сел. Отмечается, что благодаря противоградовой системе удалось спасти большую часть урожая.







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