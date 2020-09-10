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Град повредил виноградники в Ахметском районе
10.09.2020 11:46
Град, который длился всего несколько минут, повредил сельскохозяйственные участки в пяти селах Ахметского района в Кахетии, сообщает телеканал «Имеди».
По словам местных жителей, особенно пострадали виноградники и посевы в селах Земо Ходашени, Ожио, Ацкури, Ахашени и Хорхели.
«Ущерб нанесен 30-40% урожаю винограда. Сейчас работаем, чтобы связаться с Координационным штабом, чтобы какой-то из винных заводов открылся и население смогло собрать и сдать уцелевшую часть, пока виноград не испортился», заявил в эфире Общественного телевидения вице-мэр Ахмета Важа Наскидашвили.
Сотрудники муниципалитета вместе со специалистами приступили к осматру пострадавших сел. Отмечается, что благодаря противоградовой системе удалось спасти большую часть урожая.
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