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Гахария: Начинается вторая волна пандемии
10.09.2020 13:15
По заявлению премьер-министра Георгия Гахария, в Грузии начинается вторая волна пандемии коронавируса. Об этом Гахария заявил на заседании правительства.
Несмотря на это, по словам премьер-министра, поводов для паники нет, и эпидемическая ситуация полностью контролируется.
«Сегодняшние 57 случаев и вчерашние 44 случая прямо указывают на то, что эпидемиологическая ситуация в стране понемногу меняется. Как мы и предполагали вторую волну, фактически, этот процесс начинается. Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается. Главное, что не существует никакого повода для паники, потому что мы полностью управляем ситуацией, и ситуация находится под контролем. Как известно, с первого же дня распространения эпидемии правительство Грузии предприняло своевременные и быстрые шаги. Одним из важнейших направлений этих шагов было управление рисками распространения вируса, как и адаптация социальной, экономической и даже политической жизни в условиях управления вирусом. Как пример, в первые дни с начала эпидемии наша система здравоохранения проводила около 150 PCR-тестов в день, а на сегодняшний день система здравоохранения может проводить в среднем 6000-7000 тестов, и вскоре появится возможность проводить 10 000 тестов», - заявил Гахария.
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